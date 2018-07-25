В Лаишевском районе РТ очистили от мусора берег Камы

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Природоохранная акция с участием исполкома города Лаишева и Лаишевского района, работников детских садов и школ началась ранним утром на набережной Камы, пишет местная газета «Камская новь».



В мероприятии также участвовали ученики Лаишевской школы № 2 и студенты технико-экономического техникума. Целями мероприятия были поддержание чистоты на берегах водоемов и развитие бережного отношения к природе.



На камском берегу после отдыхающих остались стекло, бумага, кирпичи, пищевые отходы и прочий мусор. За несколько часов участникам предстояло очистить значительную территорию вдоль кромки воды шириной несколько десятков метров. За первые полчаса активисты собрали несколько полных пакетов.





Организаторы акции отмечают, что количество участников с каждым годом только растет, а количество мусора уменьшается. А это, по словам одного из учителей местной школы, означает, что акция действует.