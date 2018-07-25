Сердар Азмун посетил чемпионат мира по пляжному гандболу в Казани

(Казань, 25 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Нападающий казанского «Рубина» Сердар Азмун посетил матчи чемпионата мира по пляжному гандболу, который проходит в столице Татарстана с 24 по 29 июля.

Участие в чемпионате принимает мужская сборная Ирана — на групповом этапе иранцы обыграли команду Уругвая и уступили сборным Хорватии и Аргентины. В группе A иранская команда заняла третье место, что позволило им выйти в основной раунд турнира: там сборная Ирана сыграет против Испании, Венгрии и Вьетнама.