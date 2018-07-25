В Казани на улице Баумана установили скульптуру «Конь-страна»

(Казань, 25 июля, «Татар-информ», Оксана Романова). В Казани у входа с улицы Баумана на станцию метро «Кремлевская» установили скульптуру «Конь-страна».

Монтаж конструкции начался еще накануне. Прохожие стали свидетелями сборки монумента из нескольких частей.

О намерении городской администрации установить в Казани пятиметровую латунную скульптуру «Конь-страна» Рафаэля Сайфуллина стало известно в сентябре 2016 года. Изваяние весьма похоже на другое произведение скульптора – стоящий в финском городе Турку монумент «Конь-счастье». Стоимость скульптуры, по первоначальным расчетам автора, составляла 200 тыс. евро.

Через несколько дней в Управлении архитектуры и градостроительства Казани прошло совещание, на котором эксперты постарались критически оценить архитектурно-эстетический образ памятника «Конь-страна» и возможность его установки на территории города.

Позднее появилась информация о том, что Управление архитектуры и градостроительства разрабатывает проект туристической карты исторических дорог города, которые предполагалось отметить с помощью уже нескольких скульптур «Конь-страна», но выполненных в миниатюре.

Еще через два месяца мэрия Казани объявила народное голосование о месте установки все-таки единственной скульптуры «Конь-страна». При этом сообщалось, что ее высоту решено оптимизировать до четырех метров.

