МИД России осудил теракт в Сирии

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). МИД России осудил теракт в городе Эс-Сувейда в Сирии, сообщает пресс-служба ведомства.

Утром в среду, 25 июля, несколько смертников ИГ (запрещенная в РФ организация) совершили теракт, в результате которого погибли как минимум 38 человек, еще 30 получили ранения.

«Новая преступная акция боевиков ИГИЛ лишний раз обнажает человеконенавистническую сущность идеологов и практиков терроризма, подтверждает необходимость самых энергичных и скоординированных усилий международного сообщества по искоренению этого универсального зла на сирийской земле», — говорится в сообщении российского МИД.

Ведомство выразило соболезнования семьям погибших и пожелало пострадавшим скорейшего выздоровления.