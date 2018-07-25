У монумента Победы в Нижнекамске появятся электронная книга памяти и бюсты героев

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). В Нижнекамске полностью реконструируют монумент Победы к 75-й годовщине Великой Отечественной войны, сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.



Один из насущных вопросов по проекту – увеличение посадочных мест для зрителей парада Победы. Также известно, что после реконструкции здесь появятся электронная книга памяти и бюсты наших земляков – Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы.





В настоящее время проект реконструкции находится в работе. Средства на создание нового облика монумента планируется привлекать в рамках программы развития общественных пространств.

Монумент Победы был возведен в Советском Союзе. Сейчас он не потерял своей актуальности и продолжает обретать новые акценты уже в современной России. Так, здесь расширяется парк экспозиционной военной техники, а к 70-летию Победы, в 2015 году, открылся памятник труженикам тыла и детям войны.

75-летие Победы будет праздноваться в 2020 году.