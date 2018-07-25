Глава Минспорта РФ назвал продление контракта с Черчесовым правильным решением

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Министр спорта РФ Павел Колобков назвал правильным решением продление контракта с главным тренером национальной сборной по футболу Станиславом Черчесовым, передает РИА Новости.

Глава Минспорта напомнил, что все видели, как выступали россияне на мундиале. И подчеркнул: «Тренерская работа была видна, и благодаря совместной работе тренерского коллектива и футболистов мы добились такого результата».

Сборная России на домашнем чемпионате мира по футболу дошла до четвертьфинала, где в серии пенальти уступила команде Хорватии.