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Отцы Ново-Савиновского района Казани задолжали детям 100 млн рублей алиментов

Татар-информ

25 июля 2018, 16:23

Происшествия

Отцы Ново-Савиновского района Казани задолжали детям 100 млн рублей алиментов

Фото: Елена Саляхова

Сто миллионов рублей должны выплатить своим детям 590 злостных неплательщиков Ново-Савиновского района.

(Казань, 25 июля, «Татар-Информ», Елена Саляхова). Отцы Ново-Савиновского района Казани задолжали своим детям сто миллионов рублей алиментов, об этом сегодня ИА «Татар-информ» сообщили судебные приставы во время рейда.

Сегодня приставы наведались к должникам в 7 часов утра. Они выехали пораньше, чтобы успеть застать мужчин до того, как те соберутся на работу. Двое должников были дома, приставы доставили их в районный отдел, чтобы выяснить, почему они вовремя не платят алименты.

«Мы систематически выезжаем к должникам и привлекаем их к ответственности. Тех, кто не платил алименты свыше 1 месяца, привозим в отдел для составления административного протокола. Неплательщика привлекают либо к административному задержанию, либо к принудительным работам», – рассказала начальник отдела судебных приставов по Ново-Савиновскому району Казани Елена Валиуллова.

Первого из доставленных в отдел мужчин отпустили достаточно быстро. Он показал квитанции, чтобы доказать, что алименты до определенного времени он исправно платил. Небольшой долг, который у него накопился, пообещал выплатить в ближайшее время.

Со вторым дело обстояло несколько иначе. В отдел его доставили вместе с дочерью от второго брака, которая в момент, когда нагрянули приставы, была с отцом дома.

Неплательщик рассказал, что официально нигде не работает и устраиваться не собирается, чтобы не платить налоги. Ежемесячно он выплачивал двоим детям от первого брака семь тысяч рублей алиментов. О том, что для неработающих должников существует фиксированная сумма, мужчина не знал.

«Если алиментщик официально не трудоустроен, то он должен платить установленную сумму в размере одной четвертой от среднестатистической зарплаты. Это фиксированная сумма – 10 110 рублей», – объяснила судебный исполнитель.

Судебный пристав рассчитала разницу, которую должник не доплатил с 2015 по 2018 год, она составила порядка полумиллиона.

Судебные приставы вместе с должником отправились к нему, чтобы описать имущество.

Как оказалось, неплательщик живет в трехкомнатной «ленинаградке» на Четаева. В квартире хороший ремонт, новая мебель, видно, что должник неплохо обеспечен. Судебный пристав начал оценивать имущество. Под опись попали мультиварка, микроволновка, плазменный телевизор и DVD-плеер. В список едва не попала бенгальская кошка.

К слову, породистых животных тоже изымают. Но дочка должника не выпускал котенка из рук и приставы забирать животное не стали. Если в течение десяти дней должник не погасит долг, то его имущество будет выставлено на аукцион.

Административная ответственность, принудительные работы – не единственные меры взыскания алиментов. В некоторых случаях, к примеру, неплательщиков лишают водительских прав. Правда, процедура достаточно трудоемкая и применяется в крайних случаях.

«Для того, чтобы лишить неплательщика водительских прав, необходимо вынести постановление, которое он лично должен подписать, чего добиться очень сложно. Только после получения подписи должника оно отправляется в ГИБДД для исполнения», – рассказала Елена Валиуллова.

На данный момент только в Ново-Савиновском районе насчитывается порядка 590 должников по алиментам. Из них 63 человека объявлены в розыск, более трехсот человек привлечены к обязательным работам, 10 лишены водительских прав. И это не предел. Судебные приставы продолжают ловить злостных неплательщиков и привлекать их к административной ответственности.

 

 

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