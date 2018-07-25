(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). В опрокинувшемся в Тверской области автобусе Казань – Санкт-Петербург травмы получили две пассажирки. Об этом сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Тверской области на своей официальной странице в соцсети.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на 315-м километре трассы М10 перевернулся экскурсионный автобус Казань – Санкт-Петербург. По предварительным данным, 53-летний водитель автобуса заснул за рулем, съехал с дороги в кювет и перевернулся. По уточненным данным, на момент аварии в салоне находились 42 человека, из них четверо детей.

В результате аварии травмы получили две пассажирки автобуса. Медики оказали им помощь на месте.

Через полчаса к месту ДТП был направлен другой автобус из Вышневолоцкого района. Он забрал пассажиров и отправился в Петербург.

Стала известна организация, которой принадлежит пассажирский автобус, попавший в ДТП в Тверской области. Это АО «Альметьевское ПОПАТ».

Альметьевскому городскому прокурору поручено провести на предприятии проверку соблюдения требований законодательства при организации пассажирских перевозок. О результатах проверки будет сообщено дополнительно.