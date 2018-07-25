«Мисс Татарстан» Камилла Хусаинова представит Россию на конкурсе Miss Global City в Шанхае

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Татарстанская красавица, обладательница титулов «Мисс Татарстан» и «Мисс Туризм Россия» 2018 года Камилла Хусаинова представит Россию на конкурсе Miss Global City, который с 17 по 28 октября пройдет в Шанхае. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информ» рассказала президент организации «Мисс Татарстан» Изольда Сахарова.

«Это первый конкурс (международный – прим. Т-и), на который, я надеюсь, Камилла поедет, мы ее подготовим. Это первая история, которая будет продолжаться. Любой конкурс важен продолжением, и мы всегда стремимся к тому, чтобы это было именно так», – подчеркнула она.

Сообщение от организатора конкурса пришло Изольде Сахаровой прямо во время пресс-конференции, а потому радостная новость застала саму Камиллу Хусаинову врасплох.

«Я, конечно же, безумно счастлива слышать эту новость. После каждого конкурса хочется какого-то продолжения, идти дальше, развиваться. Представлять Россию и Республику Татарстан на международном конкурсе для меня было бы большой честью», – отметила девушка.

Камилла Хусаинова – студентка третьего курса Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма, будущий спортивный менеджер, кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике. По словам 20-летней девушки, карьеру модели она начала в агентстве «Ильдан-Лик» в возрасте 15 лет, уже позже присоединилась к общественной организации «Мисс Татарстан».

В прошлом году Камилла Хусаинова получила первую корону: девушка одержала победу на вузовском конкурсе красоты «Мисс Академия», а уже в феврале этого года завоевала главную корону республики, выиграв конкурс «Мисс Татарстан». 22 июля Камилла взяла главную корону федерального конкурса «Мисс Туризм Россия 2018», что и обеспечило ей приглашение в Китай.

В 2017 году победу на Miss Global City в Шанхае одержала 22-летняя россиянка из Ульяновска Талия Айбедуллина.