Минстрой РФ подготовил поправки в долевое законодательство

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Министерство строительства РФ подготовило поправки в долевое законодательство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы ведомства Владимира Якушева.

Речь идет об увеличении обязательного взноса застройщиков в Фонд дольщиков. Сейчас взнос равняется 1,2 процента. Однако с октября он вырастет до 3 процентов от стоимости одного договора об участии в ДДУ, а с января 2019-го – до 6 процентов.

Соответствующий взнос должны вносить только те застройщики, которые используют для расходования средств дольщиков спецсчет. Если же девелопер применяет эскроу-счет, снять средства с которого можно только по окончании строительства, то ему нет необходимости делать отчисления в Фонд дольщиков.

Меры по повышению взносов призваны подтолкнуть застройщиков к тому, чтобы использовать именно эскроу-счета. Это должно повысить безопасность участия в долевом строительстве.