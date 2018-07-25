В Татарстане сожгли всех зараженных птичьим гриппом кур

(Казань, 25 июля, «Татар-информ», Валерия Белова). В Татарстане из-за вируса птичьего гриппа уничтожили всех зараженных куриц. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала пресс-секретарь Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Алсу Нуруллина.
В общей сложности специалисты сожгли около 900 голов птицы в 21 населенном пункте республики.
Карантин ввели в пяти районах Татарстана: Буинском, Апастовском, Дрожжановском, Кайбицком и Тетюшском.
Отметим, что на границах нашей республики с Ульяновской областью и Чувашией заработали семь ветеринарно-полицейских постов.