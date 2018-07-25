(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Начальник почты в Нижнем Услоне получила условный срок за присвоение платы за «коммуналку», сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В течение полугода (с мая по октябрь 2017 года) начальник почтового отделения в Нижнем Услоне, пользуясь служебным положением, присваивала деньги за оплату коммунальных услуг и почтовых переводов.

За это время 47-летняя женщина «обогатилась» на 250 тысяч рублей.

Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

