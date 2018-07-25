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Отцы Ново-Савиновского района Казани задолжали детям 100 млн рублей алиментов

Татар-информ

25 июля 2018, 15:31

Происшествия

По искам прокуроров вкладчикам ПАО «Татфондбанк» выплачено 238 млн рублей

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Только за прошедшую неделю вкладчикам было выплачено более 4 млн рублей.

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). По искам прокуроров вкладчикам ПАО «Татфондбанк» выплачено 238 млн рублей, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В Татарстане продолжаются выплаты вкладчикам ПАО «Татфонбанк». В суд Вахитовского района Казани прокуратура направила 255 исков на общую сумму чуть меньше 350 млн рублей. На данный момент удовлетворено 234 иска на 311 млн рублей.

Всего по искам прокуратуры 224 клиента банка уже получили 238 миллионов рублей. Четыре миллиона «долгов» было выплачено за последнюю неделю. На стадии исполнения находятся еще 10 судебных актов.

Исполнение судебных решений находится на особом контроле у прокуратуры.

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