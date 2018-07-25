Обладательница короны «Мисс Туризм Россия» призналась в подкупе жюри чак-чаком

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Обладательница короны конкурса «Мисс Туризм Россия» 2018 года, который 22 июля завершился в Чебоксарах, Камилла Хусаинова раскрыла секрет победы на престижном российском состязании грации, красоты и таланта. На пресс-конференции в «Татар-информ» девушка рассказала о сладком национальном презенте, который покорил всех членов жюри.

Самым важным этапом в конкурсе «Мисс Туризм» является представление своего региона, конкурс национального костюма, этой части программы выделяется отдельный день, а ее финалистке — отдельная корона, пояснила победительница конкурсов «Мисс Татарстан» и «Мисс Туризм Россия» 2017 года, наставница нынешней победительницы — Зульфия Шарафеева.

«Дело, конечно же, не заканчивается одним костюмом, жюри оценивает все в совокупности: костюм, представление себя и своего региона. Маленький подарок-презент девушки преподносят жюри от своего региона. Конечно же, я подкупала жюри вкуснейшим чак-чаком, — вспомнила обладательница короны прошлого года. — Они не смогли устоять, и я заняла второе место в конкурсе национального костюма. Камилла также в этом году это сделала, также это прокатило. <...> В этом году я сидела в жюри, у нас стол ломился от подарков, но когда поставили на стол чак-чак, члены жюри сразу перестали видеть все вокруг. Ни на один подарок, сладкий подарок люди так не реагируют, как на чак-чак».

«Я соглашусь с Зульфией. Конкурс костюмов — самый красочный этап „Мисс Туризм Россия“. Я привозила также чак-чак и после конкурса поняла, что чак-чак вызывает что-то невероятное у членов жюри и у участниц. Все остались в восторге», — подчеркнула Камилла Хусаинова.

Национальный костюм для представительницы Татарстана создавал казанский дизайнер Султан Салиев. Конкурс «Мисс Туризм Россия» является одним из престижнейших в России конкурсов красоты — отборочным этапом к мировым состязаниям. В этом году в финал пробились 27 конкурсанток. Впервые за всю историю конкурса корона второй год подряд досталась представительницам одного региона.

«Организаторы конкурса живут в Чебоксарах, поэтому „Мисс Туризм“ традиционно проходит именно там. Чебоксары находятся недалеко от Казани, поэтому мы всегда с радостью участвуем, но конкурсантки туда приезжают издалека, со всех уголков России. Изначально девушек было 30, три конкурсантки выбыли еще на этапе подготовки финального шоу. В финале вышли на сцену 27 девушек — победительниц конкурсов красоты в своих регионах. Это не просто девушки, отобранные по кастингу, а те, кто уже имеет титулованную историю. Поэтому вторая подряд победа, что, собственно, является нонсенсом, имеет для нас большое значение. В один и тот же регион отправлять корону — это не в традициях конкурса», — отметила президент организации «Мисс Татарстан» Изольда Сахарова.

Победительница нынешнего года Камилла Хусаинова — студентка третьего курса Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма, будущий спортивный менеджер, кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике. По словам 20-летней девушки, карьеру модели она начала в агентстве «Ильдан-Лик» в возрасте 15 лет, уже позже присоединилась к общественной организации «Мисс Татарстан». В прошлом году Камилла Хусаинова получила первую корону: девушка одержала победу на вузовском конкурсе красоты «Мисс Академия», а уже в феврале этого года завоевала главную корону республики, выиграв конкурс «Мисс Татарстан».

«Когда девушки из Республики Татарстан выходят на сцену, они сразу же сильно выделяются, – поделилась руководитель модельного агентства „MT models“, входящего в структуру „Мисс Татарстан“, Ирина Николаева. — Во-первых красотой, о слиянии востока и запада, которое дарит миру такую красоту, Изольда Генриевна очень часто говорит. Кроме красоты роль играет их опыт, уверенность, умение держать себя на сцене. Откуда это берется? Конечно же, от нашей команды, которая занимается конкурсом „Мисс Татарстан“: хореографы-постановщики, сценаристы, режиссеры. „Мисс Татарстан“ существует уже 20 лет. Спасибо Изольде Генриевне, которая воспитывает такую красоту и ум. Ум — отдельная тема. <...> Не только красотой выделяются наши девушки, но и своей харизмой, умом, воспитанием. И организаторы, и жюри это видят, это невозможно не заметить — интеллект в глазах присутствует».