Стал известен план вывода En+ Дерипаски из-под санкций США

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Председатель совета директоров контролируемого российским миллиардером холдинга En+ лорд Грегори Баркер представил Министерству юстиции Соединенных Штатов план вывода компании из-под американских санкций. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы занимающейся лоббизмом фирмы Mercury.

Проект предусматривает уменьшение доли Олега Дерипаски в En+ до уровня ниже контрольной с нынешних 70 процентов акций, исключение его из советов директоров холдинга и алюминиевого концерна UC Rusal, замена представителей бизнесмена не независимых директоров.

При этом принадлежащие Дерипаски и членам его семьи акции должны быть переданы в управление организациям или управляющим, которых согласует Минфин США. Доходы миллиардера от компании предлагается перечислять на заблокированный счет, чтобы исключить получение им выгоды, пока он находится под санкциями.

Право голосовать принадлежащим ВТБ пакетом акций будет передано уже представленному ранее американской стороне независимому лицу. Выданные госструктурами кредиты предлагается реструктурировать.

Согласно информации Mercury, план Баркера поддержали миноритарные акционеры, независимые директора и администрация Лондонской фондовой биржи. Однако для его реализации требуется время, поэтому лоббисты предлагают до этого момента исключить En+ из санкционного списка.

В случае неутверждения плана американской администрацией Mercury предупреждает о риске перебоев с поставками алюминия, ущербе для автомобиле- и судостроителей, росте значения поставок из Китая и вероятности национализации UC Rusal или ее продажи китайским инвесторам.