Израильский полузащитник прошел медосмотр в «Рубине»

(Казань, 25 июля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Израильский хавбек Диа Саба, находящийся в Казани, прошел медосмотр в «Рубине», сообщает «Спорт-Экспресс».

Источник утверждает, что футболист встретился с представителями казанского клуба с целью поближе познакомиться со своим потенциальным новым местом работы. Сегодня Саба с супругой должны осмотреть несколько квартир, предлагаемых футболисту.

Тем не менее некоторые разногласия по предлагаемому контракту пока мешают его подписанию. Израильский форвард, на которого экскурсия по Казани произвела самое благоприятное впечатление, вернется домой и примет решение по предложению «Рубина» до конца недели. Израильские СМИ сообщили, что у игрока также имеется предложение чемпиона Швейцарии «Янг Бойз». Правда, на существенно меньшую сумму.

Ранее сообщалось, что «Рубин» предложил 25-летнему хавбеку контракт на три года на общую сумму в 1,8 миллиона евро. Нынешний клуб Саба, «Маккаби» (Нетания), также получит в случае заключения сделки 1,8 миллиона евро.

В минувшем сезоне в чемпионате Израиля Саба стал лучшим бомбардиром, забив 22 гола и сделав 4 голевых передачи. Трансферная стоимость игрока, по данным transfermarkt.de, составляет 200.000 евро. Четыре года назад «Маккаби» (Петах-Тиква) продал Сабу «Маккаби» (Нетания) за 50.000 евро. В активе полузащитника один матч за национальную сборную Израиля в марте нынешнего года.