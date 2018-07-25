В Москве пройдут ежегодные Дни культуры Татарстана

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). С 15 по 17 августа в Москве пройдут Дни культуры Республики Татарстан, сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

15 августа в книжном магазине «Библио-Глобус» состоится презентация книг «Архитектура и история Казани» Андрея Ершова и «Герои Казани» Михаила Черепанова. В презентации примут участие народные поэты РТ Равиль Файзуллин, Ренат Харис, Роберт Миннуллин и другие.

В этот же день в Татарском культурном центре Москвы пройдет творческая встреча с народными поэтами Татарстана. В ней примут участие председатель Союза писателей РТ Данил Салихов, Равиль Файзуллин, Ренат Харис и Роберт Миннуллин. 16 августа здесь же пройдет концерт, посвященный памяти певицы Альфии Авзаловой. На нем выступят Венера Ганеева, Хамдуна Тимергалиева и Марсель Вагизов, Алина Шарипзянова, Государственный ансамбль песни и танца РТ и другие артисты. Ведущим станет народный артист Татарстана Рашит Сабиров.

17 августа состоится открытие памятника на Даниловском мусульманском кладбище известному журналисту-международнику Фариду Сейфуль-Мулюкову. Памятник будет установлен Республикой Татарстан. В этот же день пройдет церемония возложения цветов к памятнику поэту Габдулле Тукаю. Предполагается, что участие в мероприятии примут мэр Москвы Сергей Собянин и Президент РТ Рустам Минниханов.

Кульминацией Дней Татарстана станет гала-концерт культурных деятелей в Московском международном доме музыки. В сопровождении Камерного оркестра «Новая музыка» выступят заслуженные и народные артисты Татарстана, коллектив академического театра имени Галиасгара Камала, Государственный камерный хор РТ и многие другие.