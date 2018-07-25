В ИА «Татар-информ» расскажут о конкурсной программе КМФМК-2018 и итогах работы отборочной комиссии

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Завтра, 26 июля, в 13.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная конкурсной программе XIV Казанского международного фестиваля мусульманского кино (КМФМК) и итогам работы отборочной комиссии. Форум пройдет в Казани с 4 по 10 сентября при поддержке Президента Республики Татарстан и в партнерстве с группой стратегического видения «Россия — исламский мир».

О процедуре отбора фильмов, особенностях конкурсной и внеконкурсной программ, тенденциях нынешнего кинофестиваля на пресс-конференции расскажет председатель отборочной комиссии, программный директор XIV КМФМК, российский киновед, академик Российской академии киноискусства «Ника» Сергей Лаврентьев.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

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