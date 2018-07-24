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Отцы Ново-Савиновского района Казани задолжали детям 100 млн рублей алиментов

Татар-информ

25 июля 2018, 15:45

Общество

В Казани состоится ежегодный фестиваль «Парад детей-2018»

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Лучшие артисты города и звезды татарской эстрады выступят на сцене вместе с детьми.

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). 29 июля в казанском парке «Кырлай» состоится ежегодный семейный фестиваль «Парад детей-2018». Об этом сообщается в Instagram’e парка.

Гостей праздника ждет музыкально-интерактивная программа с участием лучших артистов города и звезд татарской эстрады, которые выступят на сцене вместе с детьми.

Запланированы запуск воздушных шаров и шоу гигантских мыльных пузырей. Посетители смогут сделать семейные фотосессии в красивых фотозонах, стать свидетелями традиционных парадных «чудес» и увидеть много других сюрпризов.

Праздник начнется в 10.30, вход на него будет свободным.

 

Публикация от Парк КЫРЛАЙ (@park_kyrlay)

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