В Казани состоится ежегодный фестиваль «Парад детей-2018»

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). 29 июля в казанском парке «Кырлай» состоится ежегодный семейный фестиваль «Парад детей-2018». Об этом сообщается в Instagram’e парка.
Гостей праздника ждет музыкально-интерактивная программа с участием лучших артистов города и звезд татарской эстрады, которые выступят на сцене вместе с детьми.
Запланированы запуск воздушных шаров и шоу гигантских мыльных пузырей. Посетители смогут сделать семейные фотосессии в красивых фотозонах, стать свидетелями традиционных парадных «чудес» и увидеть много других сюрпризов.
Праздник начнется в 10.30, вход на него будет свободным.