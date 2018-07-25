Филиал ПАО «АКИБАНК» в Казани открыл новый офис нового формата

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). В Казани начал свою работу дополнительный офис нового формата филиала ПАО «АКИБАНК». Он расположен по адресу: ул. Минская, д. 12.

Дополнительный офис № 11 предоставляет полный комплекс банковских услуг юридическим и частным лицам. Среди них – прием средств во вклады, различные виды кредитования, выдача и обслуживание банковских карт, зарплатные проекты, обмен валюты, расчетно-кассовое обслуживание, денежные переводы, различные дистанционные сервисы.

Новый офис оборудован терминалами самообслуживания, а также банкоматом. АКИБАНК постарался сделать офис максимально комфортным и современным.

Обновление офисов происходит в рамках новой стратегии банка. Новый формат офиса предполагает создание эргономичных и функциональных рабочих мест, применение современного внешнего и внутреннего дизайна в соответствии с фирменным стилем АКИБАНКа.

Адрес дополнительного офиса № 11: 420140, Казань, ул. Минская, д.12.

Телефон/факс: 8 (843) 261-02-99.

Юридические лица обслуживаются с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов, перерыв – 12.30 – 13.30; суббота и воскресенье – выходные дни.

Физические лица обслуживаются с понедельника по пятницу с 9 до 19 часов без перерыва; в субботу – с 9 до 17 часов, перерыв – 12.30 – 13.00; воскресенье – выходной день.

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