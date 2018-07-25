(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). В Казани таможенники обнаружили поддельный кубок ФИФА-2018, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Татарстанской таможни.

Золотистый кубок высотой чуть больше полуметра с названиями 11 стран-победителей ФИФА разных лет обнаружили в посылке из Гонконга сотрудники Казанского почтового таможенного поста.

У сотрудников таможни сразу возникли вопросы об оригинальности сувенирного изделия, и они связались с представителем Международной федерации футбольных ассоциаций. Он подтвердил, что кубок является подделкой.

Сувенир изъяли. Теперь его готовят к отправке обратно в Гонконг.