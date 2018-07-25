Руководитель НПО «Техномаш» уйдет в отставку

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Исполняющий обязанности генерального директора НПО «Техномаш», головного предприятия государственной корпорации «Роскосмос», Дмитрий Панов покинет свой пост 3 августа. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Место Панова, который работал в «Техномаше» с 2012 года, займет Владимир Власюк, бывший до этого генеральным директором АО «Изумруд».

При этом Панов останется работать в структуре Роскосмоса, хотя его место работы пока еще не определено, передает РБК со ссылкой на руководителя пресс-службы госкорпорации Владимира Устименко.

НПО «Техномаш» – головное предприятие Роскосмоса по реализации Федеральной космической программы, которое занимается разработкой оборудования для ракетно-космической промышленности.

До этого стало известно, что 2 августа уйдет со своего поста генеральный директор НПО имени Лавочкина Сергей Лемешевский, информирует РИА Новости.

Перестановки в руководстве предприятий космической отрасли начались после того, как государственную корпорацию «Роскосмос» в мае этого года возглавил бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин.