ТВ-3 в Казани переходит на цифровой формат вещания

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). В августе телеканал ТВ-3 в Казани полностью переходит на цифровой формат вещания. Телеканал доступен в цифровом эфире и во всех сетях кабельных и спутниковых операторов Казани.

Для бесплатного просмотра телеканала ТВ-3 в цифровом эфире необходим телевизор, имеющий возможность принимать эфирный цифровой сигнал в стандарте DVB-T2 или цифровая приставка для телевизора.

Для просмотра телеканала ТВ-3 в сетях кабельных операторов Казани необходимо обратиться к одному из них по выбору телезрителя.

В цифровом эфире, во всех кабельных и спутниковых сетях телеканал ТВ-3 находится на 15-й кнопке: его можно найти по автонастройке.

Все подробности тут: https://tv3.ru/post/perestal-pokazyvat-tv-3