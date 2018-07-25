ВТБ снижает ставки в рамках программы «АвтоЮбилей»

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Банк ВТБ продлевает действие программы «АвтоЮбилей» и предлагает клиентам сниженную ставку для покупки автомобиля в кредит – от 8,9 процента годовых. Предложение будет доступно до 30 сентября 2018 года.



Приобрести автомобиль в кредит со страхованием залога и без подтверждения дохода по ставке 8,9 процента можно с учетом предлагаемых банком дисконтов: за оформление полиса страхования жизни и при выборе карты ВТБ «Автолюбитель». Оформляя только полис страхования жизни, клиент может купить автомобиль в кредит по ставке 10,9 процента. Без заключения договора личного страхования ставка для клиента составит 13,9 процента годовых.



Действие программы распространяется на новые автомобили всех марок и моделей при сумме кредита от 300 тыс. до 5 млн рублей. Кредитные средства доступны на срок от года до пяти лет. Минимальный первоначальный взнос составляет 20 процентов от стоимости транспортного средства. Решение по кредиту принимается банком не более чем за два рабочих дня.



По итогам пяти месяцев 2018 года объем автокредитования ВТБ составил 28 млрд рублей, увеличившись на 24 процента по сравнению с январем – маем 2017 года. Портфель банка в этом сегменте за пять месяцев 2018 года превысил 101 млрд рублей.