Главное
В Камско-Устьинском районе полыхает сельская школа

Татар-информ

25 июля 2018, 14:30

Экономика и финансыОбщество

ВТБ снижает ставки в рамках программы «АвтоЮбилей»

Рекомендуем

Приобрести автомобиль в кредит со страхованием залога и без подтверждения дохода по ставке 8,9 процента можно с учетом предлагаемых банком дисконтов.

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Банк ВТБ продлевает действие программы «АвтоЮбилей» и предлагает клиентам сниженную ставку для покупки автомобиля в кредит – от 8,9 процента годовых. Предложение будет доступно до 30 сентября 2018 года.

Приобрести автомобиль в кредит со страхованием залога и без подтверждения дохода по ставке 8,9 процента можно с учетом предлагаемых банком дисконтов: за оформление полиса страхования жизни и при выборе карты ВТБ «Автолюбитель». Оформляя только полис страхования жизни, клиент может купить автомобиль в кредит по ставке 10,9 процента. Без заключения договора личного страхования ставка для клиента составит 13,9 процента годовых.

Действие программы распространяется на новые автомобили всех марок и моделей при сумме кредита от 300 тыс. до 5 млн рублей. Кредитные средства доступны на срок от года до пяти лет. Минимальный первоначальный взнос составляет 20 процентов от стоимости транспортного средства. Решение по кредиту принимается банком не более чем за два рабочих дня.

По итогам пяти месяцев 2018 года объем автокредитования ВТБ составил 28 млрд рублей, увеличившись на 24 процента по сравнению с январем – маем 2017 года. Портфель банка в этом сегменте за пять месяцев 2018 года превысил 101 млрд рублей. 

Реклама

Следующая новость

В Казани покажут лучшие российские короткометражные фильмы этого года
Новости дня
15:28
Обладательница короны «Мисс Туризм Россия» призналась в подкупе жюри чак-чаком

Главная красавица Татарстана Камилла Хусаинова раскрыла секрет победы на престижном российском конкурсе красоты.

15:22
В ИА «Татар-информ» расскажут об итогах работы Татарстанской таможни за первое полугодие

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

15:09
Стал известен план вывода En+ Дерипаски из-под санкций США
15:06
К 2030 году Россия будет производить в два раза больше нефтехимической продукции
14:54
Twitter начал блокировать фальшивых Илонов Масков
14:40
Детская больница Альметьевска получит пять новых инкубаторов для новорожденных

В больницу будет закуплено оборудование на 23 миллиона рублей.

14:37
Филиал ПАО «АКИБАНК» в Казани открыл новый офис нового формата
14:31
В Казани таможенники обнаружили поддельный кубок ФИФА-2018

Контрафакт был в посылке из Гонконга, которую на Казанском почтовом таможенном посту «остановили» сотрудники таможни.

14:30
ВТБ снижает ставки в рамках программы «АвтоЮбилей»
14:26
Россия пересмотрела прогноз добычи нефти на 2018 год из-за решения ОПЕК+
14:25
Руководитель НПО «Техномаш» уйдет в отставку
14:21
В Камско-Устьинском районе полыхает сельская школа

Пламя охватило старое бревенчатое здание в селе Болтачево.

14:18
Владыка Феофан прокомментировал ситуацию вокруг инициативы Президента РТ продавать пиво на стадионах

Владыка напомнил, что именно Рустам Минниханов издал указ о воссоздании Собора Казанской иконы Божией Матери.

14:17
Появилось видео допроса казанских дебоширов

Сегодня ночью на улице Чишмяле группа молодых людей напала на сотрудника полиции.

14:12
В Казани обновят 6 тысяч фонарей за 164 миллиона рублей

Уличное освещение планируется модернизировать до декабря 2018 года.

14:00
ТВ-3 в Казани переходит на цифровой формат вещания
13:58
Татьяна Москалькова: России нужна «паспортная амнистия»
13:54
Госкомитет РТ по тарифам не будет регулировать цены на вывоз мусора

Контроль цен за вывоз твердых коммунальных отходов останется за комитетом.

13:50
В Тукаевском районе из-за угрозы птичьего гриппа запретили продажу птицы

Особую осторожность специалисты рекомендовали проявить занимающимся разведением птицы фермерским хозяйствам.

13:45
Монеточка и четыре рок-группы бойкотируют «Нашествие-2018» из-за Минобороны
13:44
Минфин РФ подготовил поправки в закон об ОСАГО
13:40
Воссоздаваемые на месте кинотеатра «Спутник» лавки Курманаева оснастят лифтом

Общую стоимость работ на момент согласования проекта оценили в 120 миллионов рублей.

13:26
Госдума приняла закон о регистрации машин без посещения ГИБДД
13:22
В Набережных Челнах задержан экс-глава Тукаевского района Василь Хазеев

В уголовном деле фигурируют восемь участков общей площадью 11 гектаров, расположенные в Князевском сельском поселении.

13:10
Почти 70 процентов россиян делают выбор в пользу отечественных лекарств
События