Объявлен конкурс детского рисунка на лучший портрет фронтовой собаки

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Татарстанцев приглашают к участию во всероссийском конкурсе детского рисунка «Портрет фронтовой собаки», сообщает информационный центр Московского Музея Победы.



По условиям конкурса нужно вспомнить подвиги собак во время Великой Отечественной войны и запечатлеть их. Это может быть «портрет» реальной собаки или собирательный образ служебного пса.



Победители получат в подарок семейную карту на пять бесплатных посещений всех площадок музея в течение года. В конкурсе могут принять участие дети от семи до десяти лет и от 11 до 17 лет. Рисунки можно выполнить маслом, акварелью, тушью, мелками и другими техниками.



Работы необходимо отправить до 13 августа на электронную почту konkurs@cmvov.ru с пометкой «Портрет фронтовой собаки». Имена победителей станут известны 19 августа этого года. В этот день Музей Победы будет отмечать «День памяти фронтовой собаки», который посвящен подвигу четвероногих участников сражений.



Среди самых известных собак известен сапер Джульбарс – единственный пес, награжденный медалью «За боевые заслуги». Животное разминировало 7468 мин и более 150 снарядов. Парад Победы Джульбарс встречал раненый, на руках главного кинолога Международной федерации служебного собаководства на сталинской шинели.



Миноискатель Рик обнаружил и разминировал 12 тысяч мин, пережил блокаду Ленинграда и помог спасти Павловский дворец, обнаружив в его фундаменте за час до взрыва 2,5-тонную бомбу. Диверсант Дина – первая собака-диверсант, провела единственную в мире операцию минирования железнодорожных путей, успешно подорвав немецкий эшелон.