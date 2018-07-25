Появилось видео допроса казанских дебоширов

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Пресс-служба МВД по РТ предоставила видео допроса задержанных, которые устроили разборки с сотрудниками казанской полиции.

Ранее агентство сообщало, что сегодня ночью группа агрессивно настроенных молодых людей напала на сотрудника полиции, в связи с чем ему пришлось воспользоваться табельным оружием. В распоряжении ИА «Татар-информ» оказалось видео с места конфликта.

Первый из задержанных рассказал, что вчера вечером компания из четырех друзей беседовала у подъезда дома по улице Чишмяле. Потом появились сотрудники ППС и, якобы, начали их избивать. За что правоохранители напали на компанию, задержанный не помнит.

Другой молодой человек, который кстати получил огнестрельное ранение в ногу, считает, что их задержали за шумное поведение. Парень утверждает, что пытался донести полицейскому, будто компания собирается уходить. При этом сотрудник полиции требовал, чтобы молодой человек перестал к нему приближаться и угрожал оружием.

«Я пытался ему объяснить. Думал, что попрошу, поймет», – ответил задержанный на вопрос о том, почему он не выполнил законные требования полицейского.

Предупредительного выстрела парень не помнит, зато помнит второй выстрел – в ногу.

Третий товарищ рассказал, что он безработный. Он осознает, что задержан за неповиновение сотруднику полиции, а также признает, что находился в состоянии алкогольного опьянения. Что случилось в тот вечер мужчина не помнит.

Четвертый задержанный рассказал, что вечером заехал за друзьями на авто. Оставил машину неподалеку и отправился к ним пешком. В какой-то момент к компании подошли полицейские, парни как раз допивали спиртные напитки.

«Сотрудники полиции подошли и замечание сделали, я им объяснил, что парней забираю и расходимся, однако между друзьями и полицейскими произошла перепалка», – рассказал он.

Мужчина утверждает, что не оказывал сопротивление правоохранителям и не распивал спиртное с товарищами.