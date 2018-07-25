В Казани обновят 6 тысяч фонарей за 164 миллиона рублей

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). На улицах Казани планируется обновить 6 тысяч уличных светильников. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Согласно техзаданию, «в ходе проведения энергоэффективных мероприятий» будут заменены 6,1 тыс. уличных светильников в различных районах Казани. Кроме того, планируется установить 30 блоков управления уличным освещением.
«Целью оказания услуг является получение экономии за счет энергосбережения и повышения энергетической эффективности при использовании энергоресурсов (электрической энергии) в отношении сети уличного освещения Казани», – указано в документе.
На техническое обследование системы освещения, разработку документации на модернизацию системы электроснабжения, демонтаж старых световых приборов, монтаж и пусконаладку нового оборудования планируется направить 164,4 млн рублей из бюджета Казани. Работы должны быть выполнены до 30 ноября 2018 года.
Ранее сообщалось, что за прошлый год в столице Татарстана построили 73 км линий наружного освещения, а число светоточек увеличилось до 80 тысяч.