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Татар-информ

25 июля 2018, 14:12

Экономика и финансы

В Казани обновят 6 тысяч фонарей за 164 миллиона рублей

Уличное освещение планируется модернизировать до декабря 2018 года.

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). На улицах Казани планируется обновить 6 тысяч уличных светильников. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок. 

Согласно техзаданию, «в ходе проведения энергоэффективных мероприятий» будут заменены 6,1 тыс. уличных светильников в различных районах Казани. Кроме того, планируется установить 30 блоков управления уличным освещением.

«Целью оказания услуг является получение экономии за счет энергосбережения и повышения энергетической  эффективности при использовании энергоресурсов (электрической энергии) в отношении сети уличного освещения Казани», – указано в документе.

На техническое обследование системы освещения, разработку документации на модернизацию системы электроснабжения, демонтаж старых световых приборов, монтаж и пусконаладку нового оборудования планируется направить 164,4 млн рублей из бюджета Казани. Работы должны быть выполнены до 30 ноября 2018 года. 

Ранее сообщалось, что за прошлый год в столице Татарстана построили 73 км линий наружного освещения, а число светоточек увеличилось до 80 тысяч.

 

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