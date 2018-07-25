Воссоздаваемые на месте кинотеатра «Спутник» лавки Курманаева оснастят лифтом

(Казань, 25 июля, «Татар-информ», Оксана Романова). В воссоздаваемом объекте культурного наследия «Лавки Курманаева», в советский период известном как кинотеатр «Спутник», внешние работы к настоящему времени выполнены на 60 процентов. Кроме того, в соответствии с проектом здесь уже оборудована шахта пассажирского лифта.

«Контур завершен, воссозданы наружные стены, в том числе сохранена и отреставрирована историческая стена со стороны улицы Профсоюзная. Заказаны окна и двери, идет монтаж металлоконструкций на кровле. Воссоздана уличная лестница вдоль здания по улице Чернышевского. Сейчас занимаемся отделкой ее и подпорной стены гранитом согласно эскизам. В предмет охраны здания входил только его внешний облик и та самая аутентичная стена со стороны Профсоюзной. Интерьеры в предмет охраны не входят, так что мы имели возможность предусмотреть в проекте лифт», – рассказал ИА «Татар-информ» начальник производственно-технического отдела компании-застройщика ООО «Восток-С» Кирилл Вильдеев.

В ближайшие полтора месяца планируется завершить монтаж кровли. В августе же в здании будут установлены дверные блоки из массива дуба, изготавленные по историческим чертежам. Окна также будут выполнены под старину, однако все-таки из металлопластика с учетом агрессивной внешней среды (здание расположено на перекрестке у проезжей части).

Предусмотрена подземная парковка на 15 – 20 машиномест. Здесь же разместятся конструктивные элементы – вентиляционные шахты, узлы учета тепла и собственная перекачивающая станция для выхода в ливневую канализацию. Кроме того, инженеры учли в проекте необходимость защиты здания от вибрации из-за проходящего рядом метро и гидроизоляции.

«Мы никак не попадали под уровень ливневки – его здесь невозможно было соблюсти, так что под напором будем качать сами и отводить дальше. Хотим полностью закрыть контур здания и попробовать запустить отопление к ноябрю. Здание будем вводить в черновой отделке, потому что окончательного понимания его функции пока нет», – пояснил собеседник агентства.

Сейчас на объекте работают в среднем 16 человек, максимум задействованы бывают до 35 рабочих. По словам Вильдеева, аврала нет, строители по графику выполняют все, что предусмотрено проектом. Правда, масштабные работы с применением тяжелой спецтехники пришлось приостанавливать на время проведения чемпионата мира по футболу.

Кровля будет фальцевой, окрашенной, как и наружные двери здания, в темно-зеленый цвет. Стены останутся натурального кирпично-красного цвета и облицовываться не будут. По периметру установят кованые элементы, которые в настоящее время изготавливаются.

Расчетная стоимость работ на момент согласования проекта воссоздания объекта культурного наследия составляла примерно 120 млн рублей.

Проект реконструкции здания на основе сохранившейся документации 1872 года выполнила архитектор-реставратор высшей категории, автор проекта театр кукол «Экият» Светлана Мамлеева. Исторические чертежи были в свое время представлены в городскую управу Казани. Тогда объект назывался лавками Курманаева, его первый владелец Андрей Алексеевич Курманаев был купцом второй гильдии. Как считают историки, строительство здания началось не сразу, лишь в конце XIX – начале ХХ веков, и велось под личным надзором городского архитектора Степана Бечко-Друзина.

Сохраняя исторический облик, Мамлеева предусмотрела при воссоздании постройки стилизованный под аутентичный красный кирпич, металлические балкончики по всему периметру здания, две интерьерные лестницы и вальмовую (имеющую четыре склона – прим. Т-и) крышу.