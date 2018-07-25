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Следком прекратил расследование двух уголовных дел в отношении экс-руководителя исполкома Челнов

Татар-информ

25 июля 2018, 13:05

Происшествия

Следком прекратил расследование двух уголовных дел в отношении экс-руководителя исполкома Челнов

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СК продолжает расследовать дело о хищении двух земельных участков в мае 2013 года.

(Набережные Челны, 25 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Следком прекратил расследование двух уголовных дел в отношении экс-руководителя исполкома Набережных Челнов, об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственных источников. 

В Набережночелнинском подразделении СК СУ России по РТ прекращены расследования по двум уголовным делам, связанным с предоставлением земельных участков коммерческим структурам. В связи с этим сняты обвинения с экс-руководителя исполкома Автограда Фархада Латыпова.

В первом уголовном деле фигурировали земельные участки, предоставленные ГК «Еврогрупп» без соблюдения существующих норм законодательства. После возвращения главой холдинга Алексеем Мироновым 28 участков стоимостью 2 млрд рублей уголовное дело было прекращено.

Второе уголовное дело касалось предоставления земельных участков строительному холдингу «Домкор». Обвинение предъявили бывшему главе исполкома Фархаду Латыпову, также в качестве подозреваемых по делу проходили представители «Домкора» из числа управленческого персонала. 

Как сказал недавно мэр города Наиль Магдеев, отвечая на вопрос корреспондента ИА «Татар-информ», компания «Домкор» вернула  городу шесть участков общей площадью 3,2 га, стоимость которых составляет 150 млн рублей. При этом глава города объяснил возврат земель системной ревизионной работой исполкома. Глава Набережных Челнов подчеркнул: «Компания "Домкор" в добровольном порядке вернула земли. У нас к ней претензий нет. Дела же правоохранительных органов нас не касаются. У них своя работа».

Тем не менее сразу же после этого челнинские следователи объявили о прекращении расследования уголовного дела, связанного с «домкоровскими» участками. Этому способствовало признание Латыповым вины в превышении полномочий со сдачей земель в аренду без публичного предложения и торгов, отмечает следком.

«Признание Фархада Латыпова не сводится к обвинениям иных лиц. Бывший сити-менеджер, привлекая в те годы инвесторов к застройке территории, полагал, что действует в интересах города. И факт, что не все формальности были соблюдены,  на тот момент казался вторичным. Сейчас Латыпов признал факт несоблюдения законодательных норм и приложил действенные усилия к возврату земель в муниципальную собственность», – сообщил источник.

Однако в отношении экс-рукводителя исполкома прекращены не все уголовные дела. Дело о хищении двух земельных участков площадью 40 тысяч квадратных метров и 5 тысяч 568 квадратных метров в мае 2013 года, которые позже были перепроданы ГК «Еврогрупп» строительной компанией «Санрайз Капитал», продолжает расследоваться.

 

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