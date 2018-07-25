Дума приняла изменения в закон «О рекламе»

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Государственная Дума РФ приняла поправки в закон «О рекламе», сообщает «Интерфакс».

Теперь час телевещания может содержать 12 минут рекламы, но суточная доля рекламного времени осталась прежней и не может превышать 216 минут. Таким образом, ТВ каналы смогут более эффективно перераспределить «рекламную нагрузку» в течение суток.

В детских и образовательных передачах временные ограничения рекламного блока сняты, но сохраняется запрет на рекламу товаров, не предназначенных для детей.

Соответствующие изменения внесены в статьи 14 и 15 закона «О рекламе».