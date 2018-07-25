К 1 сентября в Татарстане откроют шесть новых школ

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). В Татарстане 47 тысяч 362 ребенка в этом году пойдут в первый класс, пополнив ряды школьников на 12 процентов, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

К новому учебному году на территории республики откроется шесть новых школ (три школы в Казани и по одной в Набережных Челнах, Нижнекамске и Тюлячинском районе РТ). В 28 образовательных организациях на данный момент проводится капитальный ремонт, который должен завершиться к 1 сентября.

С 1 сентября 2017 года по июль 2018 года специалисты Роспотребнадзора обследовали 590 общеобразовательных организаций, школам было выдано почти 300 предписаний об устранении нарушений. В настоящий момент эксперты надзорного органа продолжают проверки исполнения рекомендаций об улучшении материально-технической базы школ.