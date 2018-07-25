К 2030 году Россия будет производить в два раза больше нефтехимической продукции

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Министерство энергетики России прогнозирует двукратное увеличение производства нефтехимической продукции в стране к 2030 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление замминистра энергетики Павла Сорокина.

«Мы сейчас рассматриваем варианты мер, которые будут способствовать привлечению дополнительных инвестиций в нефтехимию. За счет этого до 2030 года мы можем двукратно увеличить выпуск продукции, как минимум, на 10 миллионов тонн (ежегодно — прим. Т-и). Сейчас он составляет чуть менее 10 миллионов тонн, то есть будет около 20 миллионов тонн», — приводит агентство слова Сорокина.

Замминистра энергетики РФ уверен, что увеличение производства возможно, если создать привлекательные и стабильные условия для бизнеса. Так, например, в ведомстве считают, что нужно сохранить текущие налоговые условия в нефтехимической отрасли минимум на 15 лет. За счет этого в российскую нефтехимию будет дополнительно привлечено 40 — 50 млрд долларов инвестиций, включая деньги зарубежных инвесторов.