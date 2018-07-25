Россия пересмотрела прогноз добычи нефти на 2018 год из-за решения ОПЕК+

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Россия повысила прогноз добычи нефти на 2018 и 2019 годы из-за решения о росте добычи в рамках сделки ОПЕК+. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на заявление министра энергетики РФ Александра Новака.

«Из-за недавнего решения по сделке ОПЕК+ о постепенном наращивании добычи нефти мы пересмотрели прогноз по добыче нефти по итогам 2018 года и увеличили его примерно на 3,5 миллиона тонн, до 551 миллиона тонн. В 2019 году добыча нефти, по нашим прогнозам, достигнет порядка 555 миллионов тонн», — приводит агентство слова главы ведомства. Новак подчеркнул, что это предварительные оценки. По его словам, конечные цифры будут зависеть «от динамики рынка и необходимости корректировать наши действия».

В конце 2016 года ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка продлена до конца 2018 года.

В июне этого года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения сделки. На практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией — на 200 тысяч. Ранее глава Минэнерго России оценил эффект от сделки ОПЕК+.