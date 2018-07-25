Главное
В Камско-Устьинском районе полыхает сельская школа

Татар-информ

25 июля 2018, 14:26

Экономика и финансы

Россия пересмотрела прогноз добычи нефти на 2018 год из-за решения ОПЕК+

Рекомендуем

Министр энергетики РФ Александр Новак рассказал, что прогноз добычи нефти на текущий год увеличился до 551 миллиона тонн.

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Россия повысила прогноз добычи нефти на 2018 и 2019 годы из-за решения о росте добычи в рамках сделки ОПЕК+. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на заявление министра энергетики РФ Александра Новака.

«Из-за недавнего решения по сделке ОПЕК+ о постепенном наращивании добычи нефти мы пересмотрели прогноз по добыче нефти по итогам 2018 года и увеличили его примерно на 3,5 миллиона тонн, до 551 миллиона тонн. В 2019 году добыча нефти, по нашим прогнозам, достигнет порядка 555 миллионов тонн», — приводит агентство слова главы ведомства. Новак подчеркнул, что это предварительные оценки. По его словам, конечные цифры будут зависеть «от динамики рынка и необходимости корректировать наши действия».

В конце 2016 года ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка продлена до конца 2018 года.

В июне этого года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения сделки. На практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией — на 200 тысяч. Ранее глава Минэнерго России оценил эффект от сделки ОПЕК+.

Реклама

Следующая новость

В Казани покажут лучшие российские короткометражные фильмы этого года
Новости дня
15:28
Обладательница короны «Мисс Туризм Россия» призналась в подкупе жюри чак-чаком

Главная красавица Татарстана Камилла Хусаинова раскрыла секрет победы на престижном российском конкурсе красоты.

15:22
В ИА «Татар-информ» расскажут об итогах работы Татарстанской таможни за первое полугодие

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

15:09
Стал известен план вывода En+ Дерипаски из-под санкций США
15:06
К 2030 году Россия будет производить в два раза больше нефтехимической продукции
14:54
Twitter начал блокировать фальшивых Илонов Масков
14:40
Детская больница Альметьевска получит пять новых инкубаторов для новорожденных

В больницу будет закуплено оборудование на 23 миллиона рублей.

14:37
Филиал ПАО «АКИБАНК» в Казани открыл новый офис нового формата
14:31
В Казани таможенники обнаружили поддельный кубок ФИФА-2018

Контрафакт был в посылке из Гонконга, которую на Казанском почтовом таможенном посту «остановили» сотрудники таможни.

14:30
ВТБ снижает ставки в рамках программы «АвтоЮбилей»
14:26
Россия пересмотрела прогноз добычи нефти на 2018 год из-за решения ОПЕК+
14:25
Руководитель НПО «Техномаш» уйдет в отставку
14:21
В Камско-Устьинском районе полыхает сельская школа

Пламя охватило старое бревенчатое здание в селе Болтачево.

14:18
Владыка Феофан прокомментировал ситуацию вокруг инициативы Президента РТ продавать пиво на стадионах

Владыка напомнил, что именно Рустам Минниханов издал указ о воссоздании Собора Казанской иконы Божией Матери.

14:17
Появилось видео допроса казанских дебоширов

Сегодня ночью на улице Чишмяле группа молодых людей напала на сотрудника полиции.

14:12
В Казани обновят 6 тысяч фонарей за 164 миллиона рублей

Уличное освещение планируется модернизировать до декабря 2018 года.

14:00
ТВ-3 в Казани переходит на цифровой формат вещания
13:58
Татьяна Москалькова: России нужна «паспортная амнистия»
13:54
Госкомитет РТ по тарифам не будет регулировать цены на вывоз мусора

Контроль цен за вывоз твердых коммунальных отходов останется за комитетом.

13:50
В Тукаевском районе из-за угрозы птичьего гриппа запретили продажу птицы

Особую осторожность специалисты рекомендовали проявить занимающимся разведением птицы фермерским хозяйствам.

13:45
Монеточка и четыре рок-группы бойкотируют «Нашествие-2018» из-за Минобороны
13:44
Минфин РФ подготовил поправки в закон об ОСАГО
13:40
Воссоздаваемые на месте кинотеатра «Спутник» лавки Курманаева оснастят лифтом

Общую стоимость работ на момент согласования проекта оценили в 120 миллионов рублей.

13:26
Госдума приняла закон о регистрации машин без посещения ГИБДД
13:22
В Набережных Челнах задержан экс-глава Тукаевского района Василь Хазеев

В уголовном деле фигурируют восемь участков общей площадью 11 гектаров, расположенные в Князевском сельском поселении.

13:10
Почти 70 процентов россиян делают выбор в пользу отечественных лекарств
События