В Татарстане открылась горячая линия для вопросов жителей по профилактике гепатитов

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). В Татарстане открылась горячая линия по вопросам профилактики гепатитов, сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по Татарстану. С 9 утра до 5 вечера желающие могут задать вопросы специалистам 25, 26 и 27 июля.

Специалисты-эпидемиологи управления проконсультируют всех обратившихся по вопросам профилактики вирусных гепатитов, а также дадут рекомендации, как защитить себя и своих детей от вирусных гепатитов.

Обратиться на «горячую линию» можно по телефону 238-96-84.