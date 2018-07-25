Минэкономики РТ поможет предпринимателям продавать товары и услуги в Сети

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). В Татарстане стартует программа продвижения товаров и услуг предпринимателей республики на электронных площадках. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

Ведомство запускает новую программу вместе с Фондом поддержки предпринимательства.

В министерстве считают, что новая мера поддержки «позволит предпринимателям охватить максимальное количество потенциальных потребителей продукта, а покупателям — сэкономить время на поиск нужного товара». В программу входят бесплатные образовательные семинары для бизнесменов, брендирование, разработка сайта и интернет-магазина, продвижение товара или услуги в Сети.

Первый семинар для участников программы пройдет в начале следующей недели. В понедельник, 30 июля, в Доме предпринимателя на Петербургской, 28 расскажут, как успешно развивать интернет-торговлю. Спикером станет основатель интернет-магазина одежды Иван Хохлов.