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Следком прекратил расследование двух уголовных дел в отношении экс-руководителя исполкома Челнов

Татар-информ

25 июля 2018, 12:31

Происшествия

В Челнах задержали подозреваемых в поджоге автокрана на скандальной стройке

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Сотрудники полиции задержали двоих мужчин, которых подозревают в поджоге строительной техники.

(Набережные Челны, 25 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах задержали подозреваемых в поджоге автокрана на скандальной стройке в 14-м комплексе Нового города, сообщил ИА «Татар-информ» собственный источник.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Набережных Челнах злоумышленники подожгли автокран. Сообщение о пожаре в кабине автокрана на стройке возле дома №8 в 14-м комплексе пришло около полуночи 23 июля. Очевидцы успели потушить огонь своими силами. В результате пожара сгорела кабина автокрана.  

Отметим, что стройплощадка в 14-м комплекса на данный момент считается одной из горячих точек Набережных Челнов. Здесь жители активно протестуют против передачи пустыря в распоряжение строительной компании «Профит». Землю застройщик получил в качестве компенсации за помощь обманутым дольщикам ГК «ФОН». Жители же выступают против уплотнения территории. Они настаивают на том, чтобы на пустыре построили школу.

Как стало известно агентству, сотрудники полиции по подозрению в поджоге строительной техники задержали двоих мужчин. Один из них живет в доме №8, второй в доме №9 14-го комплекса. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога». 

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