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Татар-информ

25 июля 2018, 11:30

Экономика и финансы

В Казани покажут лучшие российские короткометражные фильмы этого года

Tele2 выступит партнером пятого ежегодного Фестиваля уличного кино, который пройдет в Казани 25 и 26 июля.

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Мобильный оператор Tele2 совместно со Всемирным Фестивалем уличного кино представит киноманам Казани лучшие российские короткометражные фильмы 2018 года. Увидеть самые ожидаемые отечественные кинопроекты гости фестиваля смогут с помощью быстрого 4G от Tele2. Самые креативные зрители смогут выиграть призы от оператора.

Tele2 выступит партнером пятого ежегодного Фестиваля уличного кино, который пройдет в Казани 25 и 26 июля. Оператор предложит посетителям посмотреть лучшие короткометражки страны с помощью технологии 4G. Возможности высокоскоростного интернета Tele2 позволяют делать это в любую погоду, в любой компании и в любом положении. За фотографию в самом необычном месте для кинопросмотра зрителей ожидают призы от оператора. Для участия в конкурсе свое яркое и креативное фото необходимо выложить в Instagram с хештегами #КИНОподругимправилам и #tele2. Подробнее об условиях конкурса можно узнать на сайте.

Кроме того, в дни работы фестиваля в Парке Горького оператор развернет площадку, где посетители смогут погрузиться в мир digital-развлечений и сделать панорамные селфи с помощью технологии 360°. Отдохнуть, пообщаться с друзьями, зарядить гаджеты и угоститься бесплатными напитками посетители смогут в удобной лаунж-зоне. Представители оператора расскажут гостям мероприятия о «других правилах» мобильного общения и помогут выбрать подходящий тариф из обновленной линейки «Мой Tele2».

Пятый ежегодный Фестиваль уличного кино примут более 1100 городов и населенных пунктов по всему миру. Юбилейный тур охватит свыше 1 миллиона зрителей на 2500 площадках и станет самым массовым просмотром кино под открытым небом в мире. Зрители смогут посмотреть лучшие короткометражки молодых режиссеров и проголосовать за победителя светом фонариков и телефонов. Вход свободный для всех желающих.

 

Tele2 — оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 65 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2017 года абонентская база компании составила 40,6 миллиона пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.

Больше информации о Tele2 на корпоративном сайте и в социальных сетях:

Tele2: tele2.ru

Facebook: facebook.com/TELE2Russia

Twitter: twitter.com/TELE2Russia

«ВКонтакте»: vk.com/tele2

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