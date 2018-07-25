СК РФ заочно предъявил обвинение экс-министру обороны Украины

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Следственный комитет России заочно предъявил обвинение бывшему министру обороны Украины Анатолию Гриценко за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности на территории России, об этом сообщает RT со ссылкой на СК.

По данным следствия, 16 июля 2014 года Гриценко, участвуя в онлайн-конференции, призывал взрывать железнодорожные поезда в России, т. е. к террористической деятельности. По данному факту против него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК России («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»), сообщает Следственный комитет.

Еще один эпизод публичного призыва к терроризму со стороны Гриценко зафиксирован в июле 2017 года, тогда он говорил о необходимости взрывать легковые автомобили в Москве и Таганроге.

«В настоящее время уголовные дела о совершении Анатолием Гриценко двух преступлений объединены в одно производство, ему заочно предъявлено обвинение», — уточнили в ведомстве.