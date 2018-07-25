Хакеры пригрозили взломом систем в «Домодедово» и требуют выкуп в биткоинах

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Хакеры потребовали от администрации аэропорта «Домодедово» несколько сотен биткоинов. Если же они не получат выкуп, то уже на этой неделе они намерены вмешаться в работу навигационных систем аэропорта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах воздушной гавани.

Собеседник рассказал, что на электронную почту контакт-центра «Домодедово» пришло электронное письмо с угрозами. Авторы письма утверждают, что к выходным удаленно вмешаются и навредят работе навигационной аппаратуры аэропорта, если не получат выкуп в несколько сотен биткоинов.

Администрация «Домодедово» ввела усиленные меры безопасности в терминале и на летном поле.

«Аэропорт предпринял исчерпывающие меры, чтобы безопасность пассажиров не подвергалась угрозе», — приводит агентство слова источника.

В пресс-службе аэропорта рассказали, что такие меры безопасности предусмотрены на случай получения анонимных угроз.

«Этот случай — не исключение. Угрозы работе аэропорта нет», — цитирует «Интерфакс» заявление пресс-службы «Домодедово».