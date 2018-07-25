Детская больница Альметьевска получит пять новых инкубаторов для новорожденных

(Казань, 25 июля, «Татар-информ», Григорий Князев). Городская детская больница Альметьевска закупает новое оборудование для своего перинатального центра. Информация об этом была опубликована на портале госзакупок.

Согласно условиям тендера, в перинатальный центр необходимо поставить несколько наименований оборудования. В их числе пять инкубаторов для новорожденных, пять реанимационных мест, пять инкубаторов интенсивной терапии и четыре электрохирургических аппарата (один радиочастотный и три высокочастотных).

На поставку аппаратуры город выделяет 23,7 миллиона рублей. Конкурс поставщиков состоится 30 июля.