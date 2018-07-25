Песошин принял в Кабмине президента Олимпийского комитета России

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин поприветствовал президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова в Доме Правительства.

Поздняков впервые прибыл в Казань в должности президента Олимпийского комитета России. Песошин поблагодарил его за внимание к Татарстану и за участие в церемонии открытия VIII чемпионата мира по пляжному гандболу среди мужских и женских команд.

По словам главы Правительства РТ, республика зарекомендовала себя как регион, способный принимать крупные международные и всероссийские спортивные мероприятия. Так, например, за минувший год в Татарстане прошло более 1000 спортивных соревнований, включая 25 международных.

Песошин также рассказал о соревнованиях по гандболу, которые состоялись ранее в Казани. В столице Татарстана разыграли Кубок России по пляжному гандболу среди женских команд, а с 2014 года город принимает фестиваль пляжных видов спорта, включая гандбольный турнир.