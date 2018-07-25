Стала известна дата похорон скончавшегося от пневмонии актера «Счастливы вместе»

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Прощание с артистом Государственного театра киноактера Александром Исаковым пройдет 26 июля в Москве. Об этом сообщила его коллега Наталья Тищенко на личной странице в Facebook`e.

Исаков будет похоронен на Митинском кладбище. Отпевание начнется в четверг в 11.30.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Исаков скончался в возрасте 39 лет от осложнений после пневмонии. Актер был известен по сериалам «Холостяки», «Моя любовь», «Атлантида», «Счастливы вместе», «Безмолвный свидетель» и другим.



Многие его коллеги и друзья отказываются верить в смерть молодого актера.



«Мне сегодня приснился Саша... как будто его „провожали“... а он встал.. глаза открыл... живой оказался, вызвали скорую... ну как будто ошибка это была... наверное, мозг не может принять...», «Не приму и не пойму... Наш Сашка...», «Жесть! Что за врачи то у нас в России. Пневмонию не могут вылечить!» — пишут расстроенные пользователи в Сети.