Госдеп США пока не согласовал с Россией проведение новой встречи Путина и Трампа

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). США и Россия пока не согласовали проведение новой встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина, заявила официальный представитель Госдепа Соединенных Штатов Хезер Науэрт. Об этом сообщает РИА Новости.

За ответом на вопрос, принял ли Путин приглашение посетить Вашингтон, Науэрт порекомендовала обратиться в Белый дом.

«Я не думаю, что это было официальное приглашение, но это не в моей компетенции. Как я сказала, обратитесь в Белый дом», — сказала официальный представитель Госдепа.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что большинство американцев одобрили бы новую встречу Путина и Трампа.