Видео про «бессмертного русского» поразило американцев

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). На американском форуме Reddit активно обсуждают видео, на котором сталевар голыми руками прикасается к расплавленному металлу, не получая ожогов. Об этом сообщает РИА Новости.

Разместивший это видео пользователь задал тему для обсуждения: «Кто-нибудь вообще видел, как умирают русские?». Дискуссия не прекращается: за сутки пост американца набрал более 50 тысяч одобрений. Пользователи высказывают различные предположения о том, как это удалось сталевару, высказывают свое восхищение.

В ролике про «бессмертного русского» снялся армянский металлург Аркадий Мгдсян из Алаверди.