Татьяна Москалькова: России нужна «паспортная амнистия»

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила о необходимости провести «паспортную амнистию», сообщает РБК.

По словам российского омбудсмена, амнистия должна коснуться «добропорядочных граждан», не имеющих гражданства. «Речь идет о тех гражданах, у которых были аннулированы паспорта, полученные в нарушение установленного законом порядка, как правило, в 90-е годы. Ко мне по этому поводу приходили и сами люди, попавшие в эту ситуацию, и правозащитники. К сожалению, работа над реестром данных лиц не завершена и их точное число пока не известно», — цитирует РБК слова Москальковой. Она отметила, что по разным оценкам число людей без паспорта достигает от нескольких десятков тысяч до миллиона человек. Москалькова уже говорила, что 2000 — 4000 человек в Крыму проживают без гражданства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что российский паспорт можно будет получить через час после подачи документов.