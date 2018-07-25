В Набережных Челнах проходит обыск в доме бывшего начальника УВД Файзуллы Хусниева

(Набережные Челны, 25 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах в данный момент проходят массовые обыски. Оперативно-следственная группа в том числе работает и в доме бывшего начальника УВД по городу Набережные Челны Файзуллы Хусниева, сообщил ИА «Татар-информ» собственный источник.

Набережночелнинское подразделение СК СУ России по РТ возбудило уголовное дело по факту мошенничества. Речь идет о махинациях с земельными участками в Тукаевском районе. В уголовном деле фигурируют восемь участков общей площадью 11 гектаров. Заявление о незаконном выделении участков исполкомом Тукаевского района поступило от Министерства лесного хозяйства РТ, заявил источник.

Обыски на данный момент прошли у восьми лиц, в том числе у бывшего главы Тукаевского района Василя Хазеева и экс-руководителя УВД по городу Набережные Челны Файзуллы Хусниева. Фигуранты дела будут доставлены в следственный комитет для дальнейших следственных действий.

Отметим, что в процессе так называемых земельных войн, которые проходят в Автограде последние годы, представители правоохранительных органов в качестве фигурантов уголовных дел не привлекались. Хотя уже при избрании меры пресечения для экс-руководителя исполкома Тукаевского района Расима Асылгараева, бывшего учредителя УК «Электротехников» Айрата Марданшина, а также юриста ГК «Еврогрупп» Альберта Халиуллина следователь в суде заявлял, что за подозреваемыми стоят неустановленные полицейские чины. Впрочем, как сообщил источник, статус лиц, у кого проходят сейчас обыски, пока не определен.

Файзулла Хусниев руководил УВД по городу Набережные Челны с 2003 по 2013 год. В части криминала это был сложный период в истории города. Считается, что Хусниев был одним из тех, кто руководил разгромом и ликвидацией прогремевших на всю страну криминальных сообществ «29-й комплекс», «Тагирьяновские», «Боксёры» и запрещенной в РФ организации «Исламский джамаат».