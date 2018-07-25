В Елабуге назначен новый директор телевидения

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Людмила Губянова заняла пост директора «Елабужской службы новостей», сообщает пресс-служба Елабужского района.
Ее кандидатура была представлена 24 июля на городской планерке. Губянова назначена на место прежнего руководителя Марата Мухамедзянова.
До нового назначения Людмила Губянова работала в отделе по работе со СМИ Совета Елабужского района, занималась освещением деятельности главы, публиковала новости на официальном сайте района, организовывала работу с представителями средств массовой информации.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что новые кадровые назначения произошли и в городском исполкоме Елабуги. Неделю назад руководителем исполкома был назначен Кирилл Мокшин.