Минфин РФ подготовил поправки в закон об ОСАГО

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Министерство финансов России подготовило ряд поправок в закон об ОСАГО. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в министерстве.

Основные поправки коснутся принципов расчета стоимости полисов ОСАГО для автовладельцев. Так, мощность автомобиля и регистрация владельца учитываться больше не будут. Зато агрессивный стиль вождения (нарушение правил, резкость торможения и перестроения, частота и длительность использования машины, скорость движения) может заметно увеличить стоимость страховки. Отслеживать перечисленные показатели намерены посредством телематических устройств, установленных на автомобилях. Кроме того, в расчет примут штрафы предыдущего года за вождение в алкогольном или наркотическом опьянении, превышение скорости более чем на 60 км в час, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу движения и др.

Поправки Минфина предусматривают, что существующая верхняя граница цены полиса ОСАГО в 4 тыс. 118 рублей не может быть превышена более чем в три раза.

Еще одним нововведением является возможность выбора лимита страхования (до двух млн рублей), но сумма должна быть одобрена страховщиком. Кроме того, стало возможно застраховать автомобиль сроком на 3 года.