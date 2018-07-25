Почти 70 процентов россиян делают выбор в пользу отечественных лекарств

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Большинство россиян предпочитают отечественные лекарства импортным, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные исследования холдинга «Ромир».

Эксперты выяснили, что отечественные медикаменты покупают 69 процентов жителей страны. Меньше трети россиян делают выбор в пользу импортных лекарств.

«Меньше других российские медикаменты склонны приобретать молодые люди в возрасте до 25 лет — 60 процентов, а также группа респондентов с высокими доходами — 58 процентов», — говорится в исследовании.

За год число россиян, предпочитающих российские лекарства, выросло более чем на 10 процентов. Кроме того, две трети из тех, кто выбирает препараты иностранного производства, готовы сменить предпочтения из-за более привлекательной цены или по рекомендации врача.

Почти 30 процентов тех, кто покупает импортные медикаменты, не готовы от них отказаться. Пятая часть этих респондентов уверена, что качество препаратов, произведенных за рубежом, выше, чем у отечественных лекарств. Около 10 процентов опрошенных, как и в прошлом году, заявили, что не доверяют российским фармкомпаниям.

В опросе холдинга приняли участие 1,8 тысячи человек в возрасте от 20 лет до 60 лет, проживающие во всех типах городов во всех федеральных округах.