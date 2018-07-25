(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). В издательском комплексе Республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих роман Гузель Яхиной «Дети мои» издан шрифтом Брайля, сообщает пресс-служба библиотеки.



Сотрудники библиотеки отмечают, что читатели проявляют большой интерес к творчеству писательницы. Роман «Дети мои» стал вторым по счету адаптированным для посетителей специализированного учреждения.





Ранее в форматах, доступных для слепых и слабовидящих, был издан дебютный и полюбившийся многим роман «Зулейха открывает глаза» на русском и татарском языках.



Автор романов Гузель Яхина лично отослала аудиоверсию своего нового романа для слабовидящих посетителей библиотеки, так что теперь у читателей появилась возможность прочесть книгу в любом удобном формате.